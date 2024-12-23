Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание – исследование

Давний спор о причинах массового вымирания динозавров в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению вулканов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, выясняли ученые, сообщает Zakon.kz.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances.

Проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тыс. лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.

Завершение мезозойской эры и начало кайнозойской (продолжается до сих пор) ознаменовано массовым вымиранием.



В то же время датирование извержений Деканских траппов (исследования 2019 года) добавляет аргументов тем, кто считает, что вымирание обусловлено не одним лишь падением астероида, но и близкими к нему по времени мощными извержениями вулканов.

Теперь исследовательская группа под руководством Лорен О’Коннор (Lauren K. O’Connor) из Манчестерского университета (Великобритания) проанализировала образцы лигнитов (разновидность бурого угля), залегающих в районах Пирамид-Бьютт (Северная Дакота) и Уэст-Бижу (Колорадо), и выявила признаки кратковременного, но значительного похолодания на планете около 66 млн лет назад (примерно за 30 тыс. лет до массового вымирания).

Лигниты представляют собой ископаемое вещество, сохраняющее остатки органики и биомаркеры (так называемые brGDGT-липиды). Именно с их помощью ученые могут оценить температуру воздуха в интересующий период.

Анализ отложений показал, что на протяжении последних 100 тыс. лет мелового периода температура в исследованных областях постепенно повышалась на 3°C. Эта тенденция, вероятно, связана с длительными выбросами углекислого газа от извержений Деканских траппов.

Внезапное понижение температуры, однако, не совпало с массовым вымиранием и, как полагают авторы научной работы, произошло раньше на несколько тысяч лет. В статье также говорится, что вулканическое похолодание вряд ли было "главным виновником" исчезновения нептичьих динозавров и многих других организмов: когда температура снова вернулась к прежним значениям, жизнь продолжала развиваться вплоть до падения астероида.

Ранее исследователи заметили, что активность сверхмассивных черных дыр замедлила рост галактик.

