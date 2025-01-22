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Наука и технологии

В Монголии обнаружены крупнейшие следы двуногого динозавра

В Монголии обнаружены крупнейшие следы двуногого динозавра, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 20:09 Фото: pixabay
Совместная экспедиция Окаямского университета науки (OUS) и Института палеонтологии Академии наук Монголии сделала уникальное открытие, обнаружив один из крупнейших отпечатков ноги двуногого динозавра диаметром 92 см, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте OUS.

Ученые считают, что следы принадлежат гадрозаврам – травоядным динозаврам, жившим в меловом периоде (100-66 млн лет назад). Эти динозавры отличались широким, напоминающим утиный, клювом и гребнем на голове. Хотя гадрозавры были преимущественно двуногими, они могли передвигаться и на четырех конечностях, что делало их высокоадаптивными.

Находка свидетельствует о существовании гигантского двуногого гадрозавра, длина которого могла превышать 15 метров. Это делает его одним из крупнейших известных науке двуногих динозавров, превосходя таких хищников, как тиранозавр и тарбозавр.

Кроме того, исследователи обнаружили тропу из 13 последовательных следов, протянувшуюся на 24 метра. Ширина каждого отпечатка составляет около 85 см.

По словам доктора Синобу Ишигаки, директора Музея исследований динозавров OUS, анализ найденных следов поможет лучше понять осанку, стиль ходьбы, скорость передвижения и поведенческие особенности динозавров. Эти данные невозможно получить только по скелетным останкам.

Ранее самый крупный скелет гадрозавра был найден в провинции Шаньдун (Китай). Однако новые открытия в Монголии дают надежду на обнаружение столь же массивных костных останков.

"Следующим этапом станет поиск полного скелета гадрозавра, оставившего эти следы", – подчеркнул доктор Ишигаки.

Ранее английский рабочий обнаружил в карьере следы динозавров, которым 166 миллионов лет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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