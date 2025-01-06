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Наука и технологии

Астрономы рассказали, когда земляне увидят "кровавую" Луну

Астрономы рассказали, когда земляне увидят «кровавую» луну, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 07:11 Фото: pixabay
С наступлением нового года появляется множество возможностей стать свидетелями множества небесных явлений, которые озарят ночное небо, сообщает Zakon.kz.

Когда Луна находится в самой темной части тени Земли, называемой умброй, она приобретает красноватый оттенок. Все потому что слабые солнечные лучи крадутся по краям ее тени со всех сторон. За это ее называют "кровавой луной".

Первое полное лунное затмение можно будет наблюдать с 13 по 14 марта, оно затронет Западную Европу, часть Азии, часть Австралии, западную Африку, Северную и Южную Америку и Антарктиду.

Второе полное лунное затмение произойдет 7-8 сентября и будет наблюдаться в Европе, Азии, Австралии, Африке, части восточной части Южной Америки, на Аляске и в Антарктиде.

Ранее ученые предложили затемнить Солнце, чтобы спасти тысячи людей.

Аксинья Титова
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