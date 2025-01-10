Когда Солнце убьет все живое на Земле, выяснили ученые

Ученые из Чикагского университета пришли к выводу, что в течение 1,5 миллиарда лет рост яркости Солнца приведет к необратимым изменениям на Земле, которые сделают жизнь на планете невозможной, сообщает Zakon.kz.

Исследователи выяснили, что за время жизни звезды, которая уже отжила половину отмеренного ей срока, уровень яркости Солнца возрос на 30%. Этот процесс продолжится и приведет к понижению уровня углекислого газа в земной атмосфере. Это, в свою очередь, нанесет серьезный ущерб растениям, которым для жизни необходим фотосинтез. А если погибнут растения, то в экосистеме Земли начнется нечто вроде цепной реакции, что будет уничтожать все живые организмы, которым необходим кислород, пишет Life.

Также в Чикагском университете считают, что при дальнейшем увеличении яркости Солнца Земля может оказаться во власти "влажного парникового эффекта". После этого планета начнет нагреваться значительно сильнее нормы, что тоже не сулит ничего хорошего для жизни на земном шаре.

Ранее новозеландские исследователи смоделировали последствия вероятной ядерной войны и пришли к выводу о том, какие страны переживут ее последствия.