Британские ученые восстановили штамм одной из самых разрушительных пандемий

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании впервые восстановили возбудителя Юстиниановой чумы – одной из самых разрушительных пандемий в истории человечества, сообщает Zakon.kz.

Юстинианова чума унесла жизни порядка 25 млн человек в Европе в VI-VII веках. Работа о ней опубликована в журнале Nature.

Проект возглавил профессор микробиологии Торвальд Бьернссон. Он утверждает, что реконструкция генома древнего патогена предоставляет новые возможности для исследования исторических эпидемий. Анализ продемонстрировал, что возбудитель Юстиниановой чумы идентичен бактерии Yersinia pestis, которая стала причиной "Черной смерти" в XIV веке.

Ученые обнаружили 30 уникальных мутаций, характерных для древнего штамма. Данные изменения могли сыграть основную роль в стремительном распространении инфекции.

Для исследования применялись новейшие технологии секвенирования ДНК. Они позволили не только восстановить геном возбудителя, но также доказать, что эпидемия затронула значительно больше регионов, чем упоминается в исторических хрониках.

Ранее ученые предупредили об опасности загрязнения наркотиками подержанных автомобилей.