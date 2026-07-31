Следы одной из самых опасных болезней человечества нашли в Китае и России

Группа ученых из китайских Цзилиньского, Ляонинского, Хэбэйского университетов, Академии военно-медицинских наук, а также российского Института истории материальной культуры РАН восстановила древнейшие геномы возбудителя чумы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что специалисты проанализировали около 1,4 тыс. человеческих останков возрастом от 8 тыс. лет. С помощью метода анализа древней ДНК они искали следы возбудителя. Затем самые перспективные образцы подвергли глубокому геномному секвенированию.

Результаты объемного исследования из научного журнала Nature опубликовало издание РБК Life.

В итоге эксперты восстановили три ранее неизвестных генома чумы.

Чума – острое, исключительно опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis (чумная палочка). Она относится к группе карантинных (особо опасных) инфекций и характеризуется тяжелым общим состоянием, поражением лимфатических узлов, кожи и легких. Без лечения смертность от чумы достигает 95%, но современная терапия антибиотиками снижает летальность до 10%.

Так, они выявили первый достоверный доисторический геном чумы. Он был найден в Восточной Азии, два других обнаружили в захоронениях бронзового века на территории современной Хакасии.

Данные, полученные в ходе анализа этих геномов, позволили ученым составить наиболее полную схему распространения чумы.

Они установили, что около 5,3 тыс. лет назад существовал общий предок нескольких древних линий Yersinia pestis. От него произошли варианты, обнаруженные в Северном Китае, Центральной Европе и Скандинавии. Разделение линий случилось за несколько столетий, при этом у них минимальные генетические отличия.

Специалисты подчеркивают, что патоген попадал на новые территории очень быстро: этому способствовали миграция людей и распространение торговли. Переносить заболевание могли как сами путешественники, так и домашние животные, товары или паразиты, сопровождавшие людей.

К тому же генетические изменения, сделавшие Yersinia pestis высокоэффективным возбудителем бубонной чумы, появлялись постепенно, а не сразу. Исследователи считают, что изначально древние линии бактерий различались по способам передачи инфекции. Кроме того, само заболевание, которое они вызывали, возможно, не было похоже на известные пандемии.

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