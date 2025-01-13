Мир столкнулся с масштабной угрозой исчезновения языков – эксперты

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) установили, что каждые две недели в мире исчезает один язык, что значительно сокращает культурное разнообразие, сообщает Zakon.kz.

В своем исследовании они отметили, что из семи тысяч существующих сегодня языков более 40% находятся под угрозой исчезновения, и, по прогнозам, к концу XXI века их количество может уменьшиться в пять раз.

Между тем, по данным Института языкознания РАН, из 152 языков, используемых в России, 138 находятся на грани исчезновения. Также подвержены угрозе языки Северной и Центральной Америки, Западной Африки и северной Австралии. Ученые предупреждают, что даже активно используемые сегодня языки могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. Их утрата станет не только лингвистической потерей, но и утратой знаний и культурного богатства, накопленного поколениями.

Как уточняется, исчезновение языков происходит как мгновенно – например, из-за природных катастроф, – так и постепенно, вследствие социально-экономических изменений. Одни языки становятся более престижными и востребованными, вытесняя другие, что приводит к утрате меньшинствами своих родных языков. Эта тенденция, считают ученые, наносит серьезный ущерб культурному наследию, поскольку языки являются носителями традиций, исторической памяти и уникального мировосприятия.

Ранее сообщалось, что 13 января началось Единое национальное тестирование (ЕНТ), которое продлится до 10 февраля. Какой язык и какие предметы предпочли участники, можно узнать здесь.