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Общество

Январское ЕНТ в Казахстане: какой язык и какие предметы предпочли участники

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 11:24 Фото: Национальный центр тестирования
В Казахстане сегодня, 13 января 2025 года, началось январское Единое национальное тестирование (ЕНТ), которое продлится до 10 февраля. Около 167 тыс. человек подали заявление для участия в нем, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве науки и высшего образования, из подавших заявки 76,7% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 23,2% – на русском, 142 человек – на английском языке.

В первый день январского ЕНТ министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил один из центров тестирования в Астане. Он ознакомился с ходом проведения ЕНТ и пожелал удачи будущим студентам.

"При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. В первый день тестирования ЕНТ сдают 2277 человек по всей стране, в том числе в столице – 155 абитуриентов. Самой часто выбираемой комбинацией профильных предметов уже несколько лет подряд остается "математика-физика" – 17,5%. То есть, это будущие инженеры, механики, учителя, техники, технологи, энергетики и строители. Далее идут комбинации "биология-химия" – 17,3% и "математика-информатика" – 10,3%, соответственно будущие медики и IT-специалисты", – отметил министр Саясат Нурбек.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ – 120. В том числе, 20 заданий по "истории Казахстана", 10 заданий по "грамотности чтения", 10 заданий по "математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

О том, кто принимает участие в январском ЕНТ, можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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