#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
441.88
503.61
5.24
Советы

Ученые выяснили, что повышает риск ранней смерти у кошек

кошки, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 17:43 Фото: pixabay
Британские ученые назвали два фактора, которые могут быть связаны с повышенным риском смерти у кошек среднего и старшего возраста, сообщает Zakon.kz.

Исследователи Ливерпульского университета наблюдали за 209 домашними кошками, большинство из которых были в возрасте от 7 до 10 лет. Каждые полгода животные проходили обследования. Всего ученые проанализировали данные 1241 визита к ветеринару.

Хотя бы одну возрастную проблему со здоровьем обнаружили у 96% кошек, две и более – у 84%. Наиболее распространенными оказались заболевания зубов и ортопедические нарушения. У 59% животных выявили шумы в сердце, у 20% – повышенное давление, у 11% – хронические болезни почек. Новообразования и гипертиреоз диагностировали у 9% кошек, диабет – у 2%, пишет "Доктор Питер".

С возрастом у животных росло число одновременно возникающих заболеваний. Каждый дополнительный год жизни увеличивал показатель мультиморбидности примерно на 9%, а после 12 лет она наблюдалась у всех обследованных кошек.

За время исследования умерли 59 животных. Чаще всего причиной смерти становились новообразования – 31% случаев. На сердечно-сосудистые заболевания пришлось 14%, эндокринные болезни – 9%, заболевания почек – 7%. Еще в 7% случаев была зафиксирована внезапная смерть без установленной причины.

Ученые также выделили два фактора, связанные с повышенным риском смерти. У породистых кошек он оказался в 2,62 раза выше, чем у беспородных. Легкая потеря мышечной массы в начале исследования была связана с увеличением риска смерти в 2,01 раза.

Ранее кошку с котятами вызволили из ловушки на остановке в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
исследование
23:18, 01 октября 2023
Ученые выяснили, что давление у подростков повышает риск раннего инфаркта
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
01:50, 26 ноября 2025
Ученые назвали пять белков в крови, которые могут предсказать раннюю смерть
ПМС, боли, менструация, инсульт
20:40, 20 июля 2025
Шведские ученые выяснили, что боли перед менструацией повышают риск инсульта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Иван Иванов на Азиатских играх в Японии
17:43, Сегодня
Казахстанец Иван Иванов занял девятое место в толкании ядра на Азиатских играх в Японии
Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции встречи Барыс - Нефтехимик
17:16, Сегодня
Михаил Кравец признался, что ему стыдно за первые два периода матча с "Нефтехимиком"
Появился хайлайт матча &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot; с девятью шайбами в КХЛ
16:58, Сегодня
Появился хайлайт матча "Барыс" - "Нефтехимик" с девятью шайбами в КХЛ
&quot;Мы прибавляли&quot;: Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
16:53, Сегодня
"Мы прибавляли": Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: