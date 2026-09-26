Ученые выяснили, что повышает риск ранней смерти у кошек

Британские ученые назвали два фактора, которые могут быть связаны с повышенным риском смерти у кошек среднего и старшего возраста, сообщает Zakon.kz.

Исследователи Ливерпульского университета наблюдали за 209 домашними кошками, большинство из которых были в возрасте от 7 до 10 лет. Каждые полгода животные проходили обследования. Всего ученые проанализировали данные 1241 визита к ветеринару.

Хотя бы одну возрастную проблему со здоровьем обнаружили у 96% кошек, две и более – у 84%. Наиболее распространенными оказались заболевания зубов и ортопедические нарушения. У 59% животных выявили шумы в сердце, у 20% – повышенное давление, у 11% – хронические болезни почек. Новообразования и гипертиреоз диагностировали у 9% кошек, диабет – у 2%, пишет "Доктор Питер".

С возрастом у животных росло число одновременно возникающих заболеваний. Каждый дополнительный год жизни увеличивал показатель мультиморбидности примерно на 9%, а после 12 лет она наблюдалась у всех обследованных кошек.

За время исследования умерли 59 животных. Чаще всего причиной смерти становились новообразования – 31% случаев. На сердечно-сосудистые заболевания пришлось 14%, эндокринные болезни – 9%, заболевания почек – 7%. Еще в 7% случаев была зафиксирована внезапная смерть без установленной причины.

Ученые также выделили два фактора, связанные с повышенным риском смерти. У породистых кошек он оказался в 2,62 раза выше, чем у беспородных. Легкая потеря мышечной массы в начале исследования была связана с увеличением риска смерти в 2,01 раза.

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