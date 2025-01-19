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Наука и технологии

Любители читать книги имеют иную анатомию мозга – исследование

Школьная библиотека, школа, книги , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 13:08 Фото: Zakon.kz
Международная команда ученых выяснила, что структура мозга людей, которые много читают, отличается от тех, кто редко берет в руки книги, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Neuroimage.

"Ученые проанализировали открытые данные более 1000 участников и выявили, что у людей с различной частотой чтения имеются различия в анатомии мозга. Выяснилось, что структура двух регионов в левом полушарии мозга, которые играют ключевую роль в обработке языка, отличается у тех, кто читает много и с удовольствием. Речь идет о передней части височной доли и извилине Гешля, которая связана со слуховой корой", – говорится в исследовании.

Ученые пришли к выводу, что много читающие люди имеют более развитую переднюю часть височной доли в левом полушарии по сравнению с правым.

Исследователи отмечают, что на способность к чтению могут влиять не только визуальные, но и слуховые процессы.

"Чтобы связывать буквы с речевыми звуками, необходимо осознавать их – этот навык, известный как фонологическое осознание, является важной предпосылкой для развития навыков чтения у детей. Исследование показало, что более толстая слуховая кора в левом полушарии коррелирует с лучшими результатами в чтении, и это поддерживает гипотезу о том, что хорошее восприятие звуков и их интеграция в слова способствует улучшению чтения. Хотя толщина коры не всегда определяющий фактор для когнитивных способностей, но для сложных навыков, таких как чтение, она имеет значение", – поясняют ученые.

Также специалисты напоминают о пластичности структуры мозга, что позволяет ей изменяться с развитием новых навыков. Например, у людей, интенсивно изучающих язык, увеличивается толщина коры в языковых областях мозга. Это подтверждает, что чтение может формировать другую структуру мозга, особенно в областях, связанных с восприятием и пониманием речи.

При этом, чтобы поддерживать здоровье мозга, ученые рекомендуют не забывать о чтении и делать это как можно чаще.

Ранее ученые поделились результатами обширного исследования и рассказали, передаются ли детям способности и таланты родителей.

Андрей Дюсупов
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