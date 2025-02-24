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Наука и технологии

Как часто в Европе практиковали каннибализм – исследование

каннибализм в Европе, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 01:56 Фото: pixabay
Международная команда ученых выяснила, что люди употребляли человеческие останки в Западной Европе как в доисторические времена, так и в последующие века, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал The Conversation, особое внимание уделялось каннибализму как форме медицинской практики, где некоторые части человеческого тела считались лечебными средствами. Например, с конца Римской античности и в начале Средневековья появились законы, запрещавшие нарушать могилы или извлекать из тел материалы для лекарств, такие как кровь.

Отмечается, что с распространением христианства были составлены "руководства по покаянию", в которых, среди прочего, упоминаются запреты на употребление человеческой крови и других телесных жидкостей. Эти запреты касались особенно женщин, которые считались виновными в употреблении мужской крови или семени с целью исцеления.

Издание пишет, что отношение к каннибализму в христианской традиции было неоднозначным. В начале христианской эпохи сложились мифы, согласно которым христианские обряды, такие как евхаристия, воспринимались как акт каннибализма, поскольку подразумевали принятие "плоти и крови Христа". Такие обвинения также направлялись в адрес евреев и "еретиков", как, например, катарийцев.

Согласно исследованию, с течением времени каннибализм в христианской культуре трансформировался. В частности, в Средние века появилась форма "контактного каннибализма", когда святые реликвии – части тела святых или материалы, которые контактировали с их телами – использовались в качестве источников исцеления. Это явление, известное как "агиофагия" (поглощение святых останков), заменило "тафатофагию" (поглощение тел умерших).

Уточняется, что примером может служить история о том, как император Константин, страдавший от проказы, якобы пытался излечиться, купаясь в крови детей. Легенда повествует, что святой Сильвестр отговорил его от этой жестокой практики, предложив вместо этого крещение, которое якобы чудесным образом исцелило императора.

Также, пишет издание, в 19 веке вера в лечебные свойства частей человеческого тела, такие как жир и кровь, продолжала существовать. Эти практики тесно переплетались с романтической литературой, изображавшей вампиров и других существ, жаждущих крови и плоти. При этом каннибализм в Европе не исчез с приходом христианства, но трансформировался, и в конце концов приобрел другие формы, такие как обращение к реликвиям святых, которые считались источниками исцеления и чудес.

Ранее сообщалось, что Земля находится в зоне риска из-за роста активности на Солнце.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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