#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
528.52
539.14
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
528.52
539.14
5.17
Мир

Гигантская "дыра" образовалась на Солнце: опасно или нет

Гигантская &quot;дыра&quot; образовалась на Солнце: опасно или нет, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 10:58 Фото: pexels
Крупная корональная дыра образовалась на Солнце. Она повлечет за собой значительное ускорение солнечного ветра вокруг Земли. Об этом Zakon.kz рассказал глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Эксперт решил сначала подробно объяснить, что же обозначает этот термин.

Корональная дыра – это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос.

"Вдоль этих линий из короны убегает горячий газ, так как это основное свойство газа – неограниченно расширяться, если ему дать такую возможность. Соответственно, тут исчезает светящееся вещество и формируется темная область, из которой непрерывно текут потоки газа (они не кончаются, так как все Солнце – это газовый объект)", – отмечает специалист.

Отсюда, по его словам, и следует основное свойство корональных дыр – они заметно повышают скорость солнечного ветра в окружающем их пространстве.

По прогнозам, с 13 января 2025 года скорость должна возрасти с 400 до 600 километров в секунду. Этот показатель сохранится на протяжении недели.

Ученый отметил, что такой рост является значительным, но не слишком опасным:

"Сам по себе рост скорости, если он плавный, к магнитным бурям не приводит, но, если посмотреть на форму дыры, то она сложная, темные области перемежаются с яркими. По этой причине скорость ветра может испытывать резкие перепады, раскачивая магнитное поле Земли, и, хотя прямых прогнозов на бури пока нет, скорее всего, штормить все же будет".

По вспышкам, заключил Богачев, пока тоже все спокойно:

"Зеленая зона, хотя тоже вряд ли надолго".

Ранее сообщалось, что сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре относительно близкой галактики – в 100 миллионах световых лет от Земли, удивляет своим поведением. Еще семь лет назад астрономы впервые увидели, как исчезает корона черной дыры, а затем появляется снова.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Продажи электромобилей в Китае резко выросли, а бензиновых автомобилей упали
Мир
07:59, Сегодня
Продажи электромобилей в Китае резко выросли, а бензиновых автомобилей упали
Носорог убил зебру в зоопарке Великобритании
Мир
07:34, Сегодня
Носорог убил зебру в зоопарке Великобритании
Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса
Мир
06:59, Сегодня
Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: