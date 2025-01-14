Гигантская "дыра" образовалась на Солнце: опасно или нет

Крупная корональная дыра образовалась на Солнце. Она повлечет за собой значительное ускорение солнечного ветра вокруг Земли. Об этом Zakon.kz рассказал глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Эксперт решил сначала подробно объяснить, что же обозначает этот термин.

Корональная дыра – это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос.

"Вдоль этих линий из короны убегает горячий газ, так как это основное свойство газа – неограниченно расширяться, если ему дать такую возможность. Соответственно, тут исчезает светящееся вещество и формируется темная область, из которой непрерывно текут потоки газа (они не кончаются, так как все Солнце – это газовый объект)", – отмечает специалист.

Отсюда, по его словам, и следует основное свойство корональных дыр – они заметно повышают скорость солнечного ветра в окружающем их пространстве.

По прогнозам, с 13 января 2025 года скорость должна возрасти с 400 до 600 километров в секунду. Этот показатель сохранится на протяжении недели.

На Солнце образовалась огромная корональная дыра, охватывающая 1/4 окружности нашей звезды, что позволяет необычайно быстрым солнечным ветрам устремляться к Земле https://t.co/BWK1vlPHyd pic.twitter.com/qwix0xxR1y — Elena Pshenichnaya 3 (@Elena150204) January 13, 2025

Ученый отметил, что такой рост является значительным, но не слишком опасным:

"Сам по себе рост скорости, если он плавный, к магнитным бурям не приводит, но, если посмотреть на форму дыры, то она сложная, темные области перемежаются с яркими. По этой причине скорость ветра может испытывать резкие перепады, раскачивая магнитное поле Земли, и, хотя прямых прогнозов на бури пока нет, скорее всего, штормить все же будет".

По вспышкам, заключил Богачев, пока тоже все спокойно:

"Зеленая зона, хотя тоже вряд ли надолго".

Ранее сообщалось, что сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре относительно близкой галактики – в 100 миллионах световых лет от Земли, удивляет своим поведением. Еще семь лет назад астрономы впервые увидели, как исчезает корона черной дыры, а затем появляется снова.