Наука и технологии

Вспышки на Солнце бьют рекорды: ждать ли магнитных бурь

кадры вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 11:30 Фото: xras.ru
Еще одна рекордная вспышка – уровня M4.5 – зарегистрирована на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Как указывают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, повторен двухмесячный рекорд вспышек.

"Новая сильная вспышка зарегистрирована на Солнце в 08:25 (06:25 по Астане. – Прим. ред.). Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Вчера почти в то же самое время была зарегистрирована вспышка M4.56, ставшая самой крупной с 20 июня текущего года. Оба события, таким образом, примерно равны друг другу. В то же время вероятность, что они смогут продержаться на первом и втором месте хотя бы сутки, выглядит призрачной. За ночь активность Солнца еще более возросла и, исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X", – отмечено в сообщении.

Угрожают ли эти вспышки Земле магнитными бурями, ученые пока не берутся прогнозировать точно. Так как активные солнечные центры за сутки переместились примерно на 15 градусов ближе к направлению на Землю, и часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце – Земля.

"По умолчанию такое угловое смещение все еще считается безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности. В этой связи по произошедшему событию пока взята пауза. На данный момент прогноз не изменен, но, если в течение 1-2 часов появится дополнительная "негативная" информация, мировые центры могут начать переписывать свои релизы", – рассуждают в лаборатории.

Главной интригой остаются запасы вспышечной энергии на Солнце. Активные процессы начались еще пять дней назад.

"За пять дней непрерывных взрывов должна была быть растрачена огромная энергия, и Солнце вполне может начать показывать признаки истощения. Но этого пока не происходит. Решающим с большой вероятностью станет сегодняшний день. Если в течение суток тренды все же развернутся вниз, то ко второй половине недели, когда группы пятен уже совсем опасно приблизятся к линии Солнце – Земля, звезда может успокоиться. В противном случае удары по Земле, начиная со среды-четверга, станут почти неизбежными", – заключили ученые.

25 августа сообщалось о зарегистрированной на Солнце самой крупной вспышке с середины июня 2025 года. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
