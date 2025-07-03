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Наука и технологии

Ученые показали новые выбросы гигантских протуберанцев с Солнца

Ученые показали новые выбросы гигантских протуберанцев с Солнца, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 20:16 Фото: Telegram/lpixras
Сегодня, 3 июля 2025 года, произошли новые выбросы гигантских протуберанцев с Солнца, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"На Солнце на фоне полностью спокойного состояния продолжают регистрироваться выбросы в космос гигантских протуберанцев. После предыдущего события, произошедшего несколько дней назад, сегодня в космос улетела очередная пара: синхронно с левого и правого края Солнца. Особенно впечатляющее зрелище представлял собой правый протуберанец, который на финальной стадии почти превысил по размерам Солнце, с которого только улетел".

По данным ученых, правый протуберанец почти всю прошедшую неделю наблюдался на солнечном диске напротив Земли, и его отрыв в тот момент привел бы к серьезным геомагнитным и радиационным последствиям (какого масштаба, можно только гадать).

"В настоящий момент таких рисков уже нет, так как плазма явно уходит в сторону от Земли. Точно на пути правого выброса находится планета Венера, по которой плазменное облако ударит уже завтра. Левый выброс, в свою очередь, движется к Марсу и достигнет его орбиты предварительно 6 июля".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Обилие крупных протуберанцев на Солнце, как считают ученые, связано как раз с резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров.

"В целом событие предоставляет хороший повод порассуждать о везении. Ну или можно с опаской посмотреть на очередные протуберанцы, растущие сейчас напротив Земли, и также пожелать им приятного путешествия к одной из соседних планет".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

27 июня 2025 года сообщалось, что Землю накрыли магнитные бури.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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