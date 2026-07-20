Частый просмотр телевизора уменьшает объем мозга – исследование

Частый просмотр телевизора влияет на уменьшение объема участков мозга, отвечающих за память, обработку зрительной информации и исполнительные функции, сообщает Zakon.kz.

Ученые проанализировали данные примерно 1,7 тыс. человек, средний возраст которых на момент начала наблюдений составлял 53 года. Участники присоединились к долгосрочному американскому исследованию риска развития атеросклероза ARIC в 1987-1989 годах, пишет журнал Medical Xpress.

"Выключи телевизор, он испортит тебе мозг!" — эту фразу многие слышали с детства. Возможно, слово "испортит" слишком категорично, однако ученые все чаще приходят к выводу, что в этом предупреждении есть доля правды", – отмечается в научном издании.

Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, показало: люди, которые в среднем возрасте очень часто смотрели телевизор, спустя годы имели меньший объем участков мозга, отвечающих за память, более маленькие лобные и затылочные доли, а также признаки повреждения белого вещества мозга. Такие изменения связаны со старением, повышенным риском инсульта, ухудшением когнитивных функций и развитием деменции.

"На протяжении многих лет мы уделяли внимание тому, сколько времени люди проводят сидя. Наши результаты показывают, что важно учитывать и то, чем именно человек занимается в это время", – отметил профессор биологических наук и антропологии Университета Южной Калифорнии Дэвид Райхлен, один из авторов исследования.

Дело не только в сидячем образе жизни

Авторы выяснили, что проблема связана не столько с самим фактом длительного сидения. Другие виды малоподвижной деятельности не показали такой же связи с изменениями мозга. Это говорит о том, что именно характер занятия во время сидения может играть гораздо более важную роль, чем считалось ранее.

"Исследователи проанализировали данные около 1700 взрослых со средним возрастом 53 года, участвовавших в долгосрочном исследовании ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). Этот проект стартовал в 1987-1989 годах и посвящен изучению сердечно-сосудистого здоровья и состояния головного мозга населения США", – говорится в статье.

Участников попросили оценить, как часто они смотрят телевизор в свободное время – от "никогда или редко" до "очень часто". Также они сообщили, сколько времени проводят сидя на работе.

Спустя более 20 лет всем участникам выполнили магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. По сравнению с теми, кто смотрел телевизор редко или вовсе этого не делал, у людей, проводивших у экрана много времени, были обнаружены заметные структурные изменения мозга.

Какие изменения обнаружили

В результате научных наблюдений ученые выявили:

уменьшение объема областей мозга, которые первыми страдают при болезни Альцгеймера;

более выраженные изменения белого вещества мозга — показатель поражения мелких сосудов, связанного с ухудшением памяти, деменцией и риском инсульта;

уменьшение размеров лобных и затылочных долей, отвечающих за исполнительные функции, принятие решений и обработку зрительной информации.

Даже после учета таких факторов, как уровень физической активности, диабет, индекс массы тела, курение и употребление алкоголя, выявленные различия сохранялись.

При этом ученые отмечают ограничения исследования. Информация о просмотре телевизора основывалась на ответах самих участников, которые могли быть неточными. Кроме того, в начале исследования МРТ мозга не проводилась, поэтому напрямую оценить изменения за весь период невозможно.

Не всякое сидение одинаково вредно

Одним из самых неожиданных результатов стало то, что само по себе длительное сидение, вероятно, не является главной причиной изменений мозга.

Участники, которые вели малоподвижный образ жизни, сидячую работу, наоборот, имели больший объем лобных и затылочных долей, а также меньше признаков повреждения белого вещества по сравнению с теми, кто долго сидел перед телевизором.

По мнению авторов, это может объясняться тем, что многие офисные профессии требуют постоянной интеллектуальной активности, которая стимулирует работу мозга.

Мужчины оказались более уязвимыми

При отдельном анализе данных мужчин и женщин исследователи обнаружили, что большинство выявленных изменений, связанных как с просмотром телевизора, так и с сидячей работой, наблюдалось именно у мужчин.

По словам ученых, эти результаты показывают, что тема требует дальнейшего изучения.

"Мы регулярно советуем людям меньше времени проводить сидя. Однако, возможно, эти рекомендации стоит расширить и уделять внимание тому, чем именно человек занимается в сидячем положении, поскольку разные виды деятельности по-разному влияют на здоровье мозга", – отметил ведущий автор исследования Натан Фетер, научный сотрудник программы по биологии человека и эволюции Университета Южной Калифорнии.

Таким образом, исследователи предполагают, что в будущем рекомендации врачей могут измениться. Вместо общего совета "меньше сидите" специалисты могут рекомендовать сокращать время просмотра телевизора и чаще выбирать занятия, требующие умственной активности, даже если они также выполняются сидя.

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