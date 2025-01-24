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Наука и технологии

Радиосигналы из "мертвой" галактики озадачили ученых

Радиосигналы из галактики, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 08:56 Фото: pixabay
Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием "быстрый радиовсплеск" – мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где, по имеющимся представлениям, не должен происходить, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала международная команда астрофизиков в недавней статье для издания The Astrophysical Journal Letters, быстрый радиовсплеск на окраине безжизненной галактики зарегистрировали целых 22 раза. То есть он оказался повторяющимся, и это еще больше усложняет вопрос его происхождения. Чтобы получить в какой-то галактике хотя бы единичный быстрый радиовсплеск, необходимо, чтобы в этой галактике недавно родились новые звезды.

Это явление происходит с 2007 года. Пока главные подозреваемые – нейтронные звезды, или, как их еще называют, пульсары. На самом деле это сжавшиеся остатки "умерших" звезд, их бывшие ядра.

"При жизни", то есть на основном этапе своей эволюции, их родительские звезды были массивными: "весили" в 10-15 раз больше Солнца. Соответственно, у такой звезды одно только ядро может "весить" в два раза больше нашего светила целиком.

Когда в этом ядре больше нет водорода и вообще чего-либо подходящего для термоядерного синтеза, уже ничто не оказывает сопротивления неумолимой гравитации. И она начинает сжимать это ядро. Такие звезды называют нейтронными.

Есть мнение, что сразу после появления нейтронная звезда обладает экстремальным магнитным полем. Столь необычные "экземпляры" получили отдельное название – магнетары. Именно в них видят самый вероятный источник быстрых радиовсплесков.

Ранее астрономы засекли на экзопланете сверхзвуковой ветер рекордной скорости.

Аксинья Титова
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