Ученые поймали таинственный радиосигнал из "мертвой" галактики
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Астрономы из Северо-Западного университета и Университета Макгилла впервые обнаружили быстрый радиовсплеск, источник которого находится на окраине древней "мертвой" галактики, сообщает Zakon.kz.
Необычный сигнал, получивший обозначение FRB 20240209A, был впервые зарегистрирован в феврале 2024 года. Повторные всплески позволили ученым точно определить место его происхождения, сообщает The Astrophysical Journal Letters (AJL).
Оказалось, что сигнал исходит не из молодой галактики, как предполагалось ранее, а с окраины гигантской эллиптической галактики возрастом около 11,3 млрд лет, расположенной примерно в двух миллиардах световых лет от Земли.
"Это открытие ставит под сомнение распространенную теорию, согласно которой быстрые радиовсплески возникают благодаря молодым магнетарам — нейтронным звездам, образующимся после гибели массивных звезд. В обнаруженной галактике таких звезд практически нет", – рассказала соавтор исследования Тарана Эфтехари.
Ученые предполагают, что подобные сигналы могут иметь и другое происхождение. Среди возможных версий – слияние двух нейтронных звезд или коллапс белого карлика.
Ранее астрономы вычислили, что автомобиль может доехать до космоса менее чем за час.
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