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Наука и технологии

Ученые выяснили, какие качества помогают людям справляться с конфликтами

ссора, конфликты, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 15:40 Фото: pixabay
Ученые выяснили, какие качества помогают людям избегать конфликтов и ссор в экстремальных ситуациях, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID).

По мнению специалистов, смирение как личностная черта связано с меньшими уровнями гнева и снижением враждебности в неоднозначных социальных ситуациях.

"Гнев является одной из самых разрушительных и сложных для контроля эмоций, часто приводящей к межличностным и социальным конфликтам. Однако, как показало новое исследование, смирение, которое характеризуется открытостью, хорошей самооценкой, добротой и признанием заслуг других, может служить защитным фактором против гнева и агрессии", – говорится в публикации.

Эксперименты состояли из трех частей, направленных на изучение взаимосвязи между смирением и гневом. В первых двух исследованиях, в которых приняли участие 166 и 112 человека соответственно, использовался корреляционный подход для определения, насколько личностное смирение связано с уменьшением гнева и агрессивных реакций. Участники заполнили анкеты, включая шкалы смирения и агрессии для оценки уровня гнева, вербальной агрессии и враждебности.

В третьем исследовании 96 участников были случайным образом разделены на группы, одной из которых проводили программу, способствующую формированию смирения и состоящую из пятидневных заданий, таких как написание писем благодарности и рефлексия о моментах альтруизма.

"Результаты исследования показали, что люди с высокой степенью смирения испытывали меньше гнева и агрессии, а также чаще проявляли меньше враждебности в конфликтных ситуациях. Вдобавок, смирение было связано с меньшим уровнем физической и вербальной агрессии", – пояснили ученые.

Исследование подчеркивает, что смирение может служить защитой от гнева, как в виде личностной черты, так и в виде временно вызванного состояния, и способствует снижению эмоциональной реакции на конфликтные ситуации. Однако ученые отметили, что эти результаты могут не распространяться на все аспекты поведения, связанного с гневом.

Ранее ученые узнали, что постоянный просмотр коротких видео в соцсетях крайне негативно влияет на когнитивные способности человека.

Андрей Дюсупов
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