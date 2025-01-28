Японская компания проведет эксперимент по производству алкоголя в космосе

Производитель саке премиум-класса – японская компания Asahi Shuzo – решил провести эксперимент по приготовлению знаменитого алкогольного напитка на Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Запуск запланирован на конец 2025 года, а общий бюджет проекта оценили в 900 тыс. долларов. Деньги выделит сама компания-производитель.

Во время эксперимента астронавты будут добавлять воду в специальное устройство, которое предназначено для контроля нужного уровня содержания алкоголя и перемешивания сусла для достижения требуемого результата.

По окончании ферментации сусло доставят на Землю в начале 2026 года, и специалисты Asahi Shuzo завершат оставшуюся часть производственного процесса.

В итоге получится лишь одна бутылка с напитком, которую продадут по цене 100 млн иен (333 млн 521 тыс. 983 тенге), а все вырученные средства Asahi Shuzo пожертвует на развитие космонавтики в Японии.

Что касается других космических исследований, то ранее радиосигналы из "мертвой" галактики озадачили ученых.

