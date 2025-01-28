Японская компания проведет эксперимент по производству алкоголя в космосе
Запуск запланирован на конец 2025 года, а общий бюджет проекта оценили в 900 тыс. долларов. Деньги выделит сама компания-производитель.
Во время эксперимента астронавты будут добавлять воду в специальное устройство, которое предназначено для контроля нужного уровня содержания алкоголя и перемешивания сусла для достижения требуемого результата.
По окончании ферментации сусло доставят на Землю в начале 2026 года, и специалисты Asahi Shuzo завершат оставшуюся часть производственного процесса.
В итоге получится лишь одна бутылка с напитком, которую продадут по цене 100 млн иен (333 млн 521 тыс. 983 тенге), а все вырученные средства Asahi Shuzo пожертвует на развитие космонавтики в Японии.
Что касается других космических исследований, то ранее радиосигналы из "мертвой" галактики озадачили ученых.