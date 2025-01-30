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Мир

Парад планет вблизи: уникальные снимки из космоса

Парад планет вблизи, снимки из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 10:01 Фото: МКС
Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, запечатлели парад планет, сообщает Zakon.kz.

Снимки опубликовали 30 января в канале МКС. На кадрах отчетливо видно, как несколько планет "выстроились" в ряд.

Парад планет, снимки из космоса вблизи, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 10:01

Фото: МКС

Парад планет, снимки из космоса вблизи, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 10:01

Фото: МКС

С земли парад планет удалось запечатлеть алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.

Фото: МКС

Парад планет начался 21 января 2025 года: выровнялись шесть планет Солнечной системы – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. А с вечера 28 февраля к ним присоединится Меркурий.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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