Парад планет вблизи: уникальные снимки из космоса
Фото: МКС
Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, запечатлели парад планет, сообщает Zakon.kz.
Снимки опубликовали 30 января в канале МКС. На кадрах отчетливо видно, как несколько планет "выстроились" в ряд.
Фото: МКС
Фото: МКС
С земли парад планет удалось запечатлеть алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.
Фото: МКС
Парад планет начался 21 января 2025 года: выровнялись шесть планет Солнечной системы – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. А с вечера 28 февраля к ним присоединится Меркурий.
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