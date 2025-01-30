Парад планет вблизи: уникальные снимки из космоса

Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, запечатлели парад планет, сообщает Zakon.kz.

Снимки опубликовали 30 января в канале МКС. На кадрах отчетливо видно, как несколько планет "выстроились" в ряд.

Фото: МКС

Фото: МКС

С земли парад планет удалось запечатлеть алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.

Фото: МКС

Парад планет начался 21 января 2025 года: выровнялись шесть планет Солнечной системы – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. А с вечера 28 февраля к ним присоединится Меркурий.