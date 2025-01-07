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Мир

Японского актера уволили из рекламы слабоалкогольного напитка после пьяного дебоша

Японского актера уволили из рекламы слабоалкогольного напитка после пьяного дебоша , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 02:35 Фото: maritera
Популярного японского актера, нанятого для рекламы слабоалкогольного напитка, уволили после того, как в состоянии алкогольного опьянения он вломился в дом своего соседа, сообщает Zakon.kz.

Гигант по производству напитков Asahi Breweries пригласил Рё Ёсидзаву для рекламы своего пива крепостью 3,5%. 30-летний актер, на счету которого около 80 экранных работ, вернулся домой 30 декабря, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, но ошибся дверью и ворвался в соседнюю квартиру.

После этого инцидента с актером расторгли контракт, посчитав его действия неприемлемыми.

Герой скандала извинился перед своим удивленным соседом.

В Японии наблюдается снижение уровня употребления алкоголя, но при этом растет популярность слабоалкогольных и безалкогольных напитков, а также полного воздержания от них, особенно среди молодежи.

Ранее сообщалось, что умер 32-летний актер из сериала "Ходячие мертвецы" Келлер Форнес.

Аксинья Титова
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