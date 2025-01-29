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Наука и технологии

В Испании вычислили продукт, облегчающий мышечную боль

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 00:04 Фото: pixabay
Специалисты Открытого университета Каталонии установили, что куркума помогает снизить уровень повреждения мышц и воспалительных процессов в организме после тренировок, а также уменьшить риск получения травм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of the International Society of Sports Nutrition, ученые проанализировали 11 ранее опубликованных исследований, направленных на изучение полезных свойств куркумы – тропического растения семейства имбирных. Несмотря на то что куркума известна своей популярностью в традиционной азиатской медицине, в последнее время все больше научных работ доказывают наличие у этого корня объективных терапевтических свойств.

По словам испанских специалистов, куркума как добавка обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что особенно полезно для регулярно тренирующихся людей.

Эксперты отметили, что употребление куркумина как до, так и после занятий способствует ускоренному восстановлению мышечных волокон, смягчению болевых ощущений и повышению антиоксидантной способности (умения организма справляться со "стрессовыми" процессами окисления). Также куркума снижает системное воспаление, что уменьшает вероятность получения травм в ходе тренировочного процесса.

Ученые считают, что людям с хорошим здоровьем достаточно ежедневно принимать от одного до четырех граммов куркумина, чтобы ощутить преимущества для здоровья. Восстановительный эффект особенно важен в отношении эксцентрических упражнений (в которых целевые мышцы используются для контроля веса при приведении его вниз), как правило, наносящих наибольший вред спортсменам.

Ранее сообщалось, что найдено вещество, которое может вернуть зрение людям с поврежденными нервами.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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