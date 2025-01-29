В Испании вычислили продукт, облегчающий мышечную боль

Специалисты Открытого университета Каталонии установили, что куркума помогает снизить уровень повреждения мышц и воспалительных процессов в организме после тренировок, а также уменьшить риск получения травм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of the International Society of Sports Nutrition, ученые проанализировали 11 ранее опубликованных исследований, направленных на изучение полезных свойств куркумы – тропического растения семейства имбирных. Несмотря на то что куркума известна своей популярностью в традиционной азиатской медицине, в последнее время все больше научных работ доказывают наличие у этого корня объективных терапевтических свойств.

По словам испанских специалистов, куркума как добавка обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что особенно полезно для регулярно тренирующихся людей.

Эксперты отметили, что употребление куркумина как до, так и после занятий способствует ускоренному восстановлению мышечных волокон, смягчению болевых ощущений и повышению антиоксидантной способности (умения организма справляться со "стрессовыми" процессами окисления). Также куркума снижает системное воспаление, что уменьшает вероятность получения травм в ходе тренировочного процесса.

Ученые считают, что людям с хорошим здоровьем достаточно ежедневно принимать от одного до четырех граммов куркумина, чтобы ощутить преимущества для здоровья. Восстановительный эффект особенно важен в отношении эксцентрических упражнений (в которых целевые мышцы используются для контроля веса при приведении его вниз), как правило, наносящих наибольший вред спортсменам.

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