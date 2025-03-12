В каком возрасте стоит перейти на диету, чтобы снизить риск деменции
Как пишет журнал JAMA Network Open, в исследовании приняли участие 512 британцев. На протяжении 21 года ученые собирали информацию о рационе добровольцев и измеряли у каждого из них окружность талии и бедер. Одновременно с этим фиксировались все случаи развития деменции в исследуемой группе.
Согласно результатам научной работы, у добровольцев, потребляющих рыбу, оливковое масло, овощи, фрукты и бобовые, когнитивные способности были выше. У людей на такой диете улучшилась связь между левым гиппокампом – частью мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации и запоминании, – и затылочной долей, отвечающей в первую очередь за обработку зрительной информации.
По мнению экспертов, наиболее выраженный защитный эффект правильного питания наблюдается в том случае, если его начинают придерживаться в возрасте от 48 до 70 лет.
Ранее эксперты оценили очередной миф о правильном питании.