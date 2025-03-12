#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
489.15
533.47
5.64
Наука и технологии

В каком возрасте стоит перейти на диету, чтобы снизить риск деменции

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 23:30 Фото: pixabay
Специалисты Оксфордского университета установили, что потребление рыбы, бобовых и овощей в возрасте от 48 до 70 лет помогает сохранить стройность и снизить риск деменции в более поздние годы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал JAMA Network Open, в исследовании приняли участие 512 британцев. На протяжении 21 года ученые собирали информацию о рационе добровольцев и измеряли у каждого из них окружность талии и бедер. Одновременно с этим фиксировались все случаи развития деменции в исследуемой группе.

Согласно результатам научной работы, у добровольцев, потребляющих рыбу, оливковое масло, овощи, фрукты и бобовые, когнитивные способности были выше. У людей на такой диете улучшилась связь между левым гиппокампом – частью мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации и запоминании, – и затылочной долей, отвечающей в первую очередь за обработку зрительной информации.

По мнению экспертов, наиболее выраженный защитный эффект правильного питания наблюдается в том случае, если его начинают придерживаться в возрасте от 48 до 70 лет.

Ранее эксперты оценили очередной миф о правильном питании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые вычислили звезды с потенциально обитаемыми планетами
Наука и технологии
01:42, 12 марта 2025
Ученые вычислили звезды с потенциально обитаемыми планетами
Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"
Наука и технологии
12:36, 11 марта 2025
Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"
Китайские ученые рассказали, что нового нашли на дне Марианской впадины
Наука и технологии
06:45, 11 марта 2025
Китайские ученые рассказали, что нового нашли на дне Марианской впадины
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: