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Наука и технологии

Известный математик из Англии заявила, что вычислила метод, помогающий зачать мальчика

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 15:26 Фото: pexels
О приеме, позволяющем с гораздо большей вероятностью зачать мальчика, чем девочку, рассказала профессор Университетского колледжа Лондона Ханна Фрай, сообщает Zakon.kz.

Своим открытием, которое позволяет женщине с большей долей вероятности родить младенца мужского пола, она поделилась с Daily mail.

Математик подошла к этом вопросу с помощью самой точной из наук. Подсказку она усмотрела в знаменитом "феномене вернувшегося солдата". Он гласит, что мальчики чаще рождаются во время войн, экономических кризисов и в течение года после.

Феномен многократно описан в истории. Например, кризис, случившийся в 1973 году в Англии. Тогда там был энергетический кризис, и многие были вынуждены работать неполную неделю.

"Я думаю, теперь мы знаем, чем занимались жители Британии в течение трехдневной рабочей недели", – иронически объясняет пик рождения мальчиков в то время профессор Фрай.

Для возможного использования этого метода на практике сегодня профессор в первую очередь опиралась на законы статистики. А во вторую – на возможные медицинские и физиологические аспекты.

По мнению Фрай, повышенная частота контактов приводит к тому, что зачатие у женщин с большей вероятностью происходит на ранних этапах месячного цикла.

"Вероятность зачатия мальчика или девочки на самом деле очень тонко меняется в зависимости от того, в какой момент месячного цикла наступила беременность. И чем раньше это произошло, тем выше вероятность, что у женщины родится мальчик", – добавляет математик.

Механизмы этого феномена плохо изучены, но эксперты предполагают, что он может быть связан с разным уровнем гормонов или кислотностью на протяжении женского цикла, что может влиять на среду в шейке матки. А эти изменения повышают вероятность того, что первым достигнет яйцеклетки тот сперматозоид, который несет мужскую Y-хромосому, необходимую для зачатия мальчика.

При этом нужно учитывать, что точность метода относительна.

"Феномен хорошо работает на уровне популяции, четко повышая общее количество мальчиков в поколении. А на уровне конкретной пары все не так точно: вероятность зачатия мальчиков, конечно, выше, но она далеко не стопроцентная", – рассуждает Фрай.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Андрей Дюсупов
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