Причины хронической неуверенности в себе вычислили эксперты из Лондона

Специалисты Университета Копенгагена и Университетского колледжа Лондона поставили эксперимент и выявили связь между тревожностью, депрессией и искаженным восприятием своей компетентности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nature Communications, ученые предложили участникам исследования поиграть в компьютерную игру, где нужно было собирать цифровые фрукты, используя память и внимание. После каждого задания они оценивали свою уверенность в правильности действий, а в конце – общую эффективность.

Выяснилось, что люди с тревожностью и депрессией чаще ориентировались на эпизоды сомнений, недооценивая реальные достижения. Эта тенденция была вызвана метакогнитивным искажением, схожим с так называемым синдромом самозванца.

Эксперты пришли к выводу, что таким людям сложно корректировать представление о себе без внешней поддержки. Однако явная положительная обратная связь – например, прямое указание на их успехи – помогает скорректировать самооценку.

"Этим людям важно чаще напоминать об их реальных достижениях и учиться скептически относиться к собственным негативным оценкам", – отметила ведущий автор научной работы Сучарит Катьял.

Ученые считают, что новые данные подчеркивают необходимость специальных методов психологической помощи, направленных на коррекцию метакогнитивных искажений.

Метапознание – способность оценивать свои мысли и навыки – у людей с тревожными и депрессивными симптомами часто работает иначе. Они склонны игнорировать успехи, фиксируясь на моментах неуверенности, что приводит к заниженной самооценке и избеганию новых задач.

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