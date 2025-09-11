С лица воду не пить: почему стали популярны отношения с неидеальными партнерами

Современная любовь не всегда живет по классическим правилам. Сегодня в романтическом мире набирает обороты шрекинг. Что стоит за этим трендом, как он появился и насколько крепки такие браки, читайте в материале Zakon.kz.

Термин шрекинг ("shreking") происходит из английского языка и буквально означает отношения с партнером, похожим на сказочного огра Шрека. Если быть точнее, то шрекингом называют ситуацию, когда парень или девушка выбирает себе в спутники жизни человека более низкого социального статуса и отличающегося не очень привлекательной внешностью.

Влечение к такой категории людей психологи объясняют тем, что красотки или красавчики, которые могут стать партнером в романтичных отношениях, зачастую требуют либо слишком больших материальных вложений, либо слишком ветрены, а иногда и вовсе оказываются обманщиками.

Кроме этого, женщинам, предпочитающим шрекинг, кажется, что партнеры "ниже уровнем" будут дарить им больше чувств в интимном плане и вообще носить свою богиню на руках только из-за того, что та обратила на него внимание. В свою очередь мужчины-красавцы тоже считают, что женщины "огры" всегда будут знать свое место, прощать все ошибки, терпеть абьюз и всячески угождать своему богатому принцу.

Фото: pexels

Еще одна причина в появлении подобных мезальянсов кроется в личных травмах и страхах. Человек, который сознательно выбирает эту стратегию, часто руководствуется опытом прошлых неудачных отношений, где он чувствовал себя уязвимым, брошенным или недостаточно хорошим. Чтобы больше никогда не оказаться в такой позиции, он инстинктивно стремится занять противоположную позицию – доминирующую и бесстрастную.

Специалисты отмечают, что немаловажную роль в такой модели отношений также играет и общественное давление. Для некоторых успешных и публичных людей партнер "попроще" не вызывает зависти и пристального внимания. К примеру, муж-сантехник известной телеведущей или супруга-доярка крупного бизнесмена вряд ли окажутся в центре крупного скандала и заставят свои известные вторые половинки за них краснеть.

Фото: pexels

Есть и другое мнение. К примеру, психолог из Алматы Жанат Биржанова считает, что привлекательные и успешные люди выбирают себе в партнеры человека, у которого есть те качества, которых нет у них.

"Есть такая закономерность – мы часто выбираем себе в супруги человека с качествами, которые у нас плохо развиты. К примеру, привлекательные люди, как правило, не очень скромны и в основном всегда уверены в себе. Соответственно, им могут быть интересны спокойные и тихие партнеры, которые не любят выделяться. Таким образом, восхищение тем или иным качеством часто приводит к рождению нежных чувств", – сказала Жанат Биржанова.

Также Жанат Биржанова считает, что создание любовного союза в стиле шрекинга может быть и из-за того, что люди все-таки похожи по характеру либо ранее испытывали схожие психологические травмы.

Чем опасен шрекинг?

Психологи отмечают, что, в первую очередь, подобные отношения могут вредить самим шрекерам. Зачастую их через время начинают терзать сомнения в своей привлекательности. Рядом с человеком, не отвечающим эталонам красоты, шрекер и сам начинает недооценивать свою внешность.

Кроме этого, часто такие отношения могут закончиться разочарованием. Партнер, которого выбрали ради безопасности, вдруг показывает совсем другое лицо. Он может оказаться вовсе не тем идеальным и заботливым "огром", за маской которого прячется добрая душа, а настоящим злобным троллем, способным украсть не только "принцессу", но и ее лучшие годы жизни.

Сильно по таким отношениям бьет и эмоциональный дискомфорт. Вместо радости и вдохновения от взаимной любви пара через время может погрузиться в рутину быта и конфликтов, а любое стремление развиваться будет блокироваться страхом потерять комфортную стабильность у обоих партнеров.

Насколько крепки такие отношения

Стоит отметить, что не все отношения в стиле шрекинга обречены на провал. Психологи считают, что по-настоящему крепкие браки мало зависят от статуса партнеров и их привлекательности. Главное – это умение преодолевать кризисные ситуации и слышать свою вторую половинку.

"Если в паре люди понимают, что причина разлада их отношений не в том, что они не подходят друг другу, а есть другая проблема, то есть шансы сохранить их чувства. Шансы увеличиваются, если люди не склонны обвинять друг друга в ошибках, а признают свои проступки и пытаются их исправить. Стоит помнить, что во время кризиса отношений не стоит поддаваться соблазнам и попадать в любовные треугольники с участием других партнеров на стороне", – посоветовала Жанат Биржанова.

Психологи уверены, что если партнера выбирают ради безопасности и контроля, то союз обречен. Но если за выбором стоит искренняя симпатия, то такие отношения могут быть крепкими и счастливыми. Главное правило – вовремя обсуждать проблемы и ценить друг друга без сравнений.