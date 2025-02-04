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Наука и технологии

Бабочки-монархи могут исчезнуть с планеты как вид

Численность бабочек-монархов резко сократилась, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 04:40 Фото: pixabay
Численность бабочек-монархов упала до второй самой низкой отметки за последние три десятилетия. Пестициды, сокращение среды обитания и изменение климата оказывают негативное воздействие на этих опылителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, бабочки-монархи, известные своими отличительными оранжево-черными крыльями, встречаются по всей Северной Америке.

Общество охраны беспозвоночных Xerces подсчитывает зимующие популяции этих насекомых в течение последних 28 лет. Наибольшее число было зафиксировано в 1,2 млн в 1997 году. 31 января организация объявила, что в 2024 году насчитала всего 9 119 монархов. Это на 96% меньше, чем 233 394 в 2023 году.

Рекордно низким показателем в 2020 году было 1901 зафиксированных монархов.

Монархи по всему континенту сталкиваются с растущими угрозами, главной из которых является исчезновение молочая, растения-хозяина для гусениц насекомого. Растение исчезает из-за засухи, лесных пожаров, сельского хозяйства и роста городов.

Неясно, что вызвало столь резкое падение популяции всего за один год,

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявила в декабре 2024 года, что работает над внесением монархов в список находящихся под угрозой исчезновения. Это запрещает кому-либо убивать или перевозить их.

Ранее ученые открыли новый вид грибов, "зомбирующих" пауков.

Аксинья Титова
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