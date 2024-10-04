В Казахстане более 130 видов животных могут исчезнуть

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. В этот день Комитет лесного хозяйства и животного мира опубликовал безрадостные статистические данные по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в стране обитает 835 видов позвоночных животных, среди которых 178 млекопитающих и 489 птиц.

"Однако печальная реальность заключается в том, что 132 вида позвоночных и 96 видов беспозвоночных находятся под угрозой исчезновения", – подчеркнули в Комитете.

В заключении отмечено, что охрану диких животных осуществляют государственные инспекторы, егери совместно с правоохранительными органами.

Отмечать Всемирный день животных было решено во Флоренции (Италия) в 1931 году на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.

Среди хороших новостей в мире животных можно упомянуть момент, когда Комитет опубликовал уникальные кадры на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка. На них перед камерой прошлись тянь-шаньские бурые медведи.

Есть и печальные. Именно 4 октября мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау. Хотя буквально накануне, 3 октября, в Сети появились кадры со стаей фламинго, прилетевшей в город.