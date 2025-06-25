В ближайшее столетие на планете навсегда исчезнут 500 видов птиц

Международная группа ученых выяснила, что в течение следующего столетия с лица Земли может исчезнуть более 500 видов птиц. Эксперты призывают к немедленным действиям по спасению пернатых, предупреждая катастрофы для мировых экосистем, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE). В ней сообщается, что даже потеря нескольких видов птиц может привести к разрушению экологического баланса во многих регионах планеты.

По прогнозам ученых, к 2125 году планета потеряет больше видов пернатых, чем за предыдущие пять столетий вместе взятые.

Главным фактором, приводящим к вымиранию птиц, является интенсификация и расширение сельскохозяйственных угодий. Значительное влияние также оказывают климатические изменения, масштабная вырубка лесов и деградация естественных мест обитания.

Особенно тревожным является тот факт, что даже при немедленном прекращении негативного антропогенного воздействия около 250 видов птиц все равно обречены на исчезновение, поскольку их популяции уже сократились до критического уровня.

Ученые настаивают на создании специальных программ по разведению исчезающих видов птиц в неволе с последующей реинтродукцией в восстановленные естественные места обитания.

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