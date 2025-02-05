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Наука и технологии

В Скандинавии зафиксировали гигантский гравитационный сдвиг

В Скандинавии зафиксировали гигантский гравитационный сдвиг, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 01:28 Фото: pixabay
Шведские ученые из Королевского технологического института KTH зафиксировали изменения гравитационного поля Земли, связанные с подъемом суши после ледникового периода, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в Journal of Geodesy (JOG), показало, что верхняя мантия Фенноскандии (Швеция, Норвегия, Финляндия и часть России) обладает большей плотностью, чем считалось ранее.

Феномен изостатического поднятия наблюдается в регионах, ранее покрытых ледниками: после их таяния земная кора постепенно поднимается, что влияет на распределение гравитационного поля.

Исследователи Мохаммад Багербанди и Ларс Шеберг использовали данные спутникового зондирования, GPS-наблюдений и измерений гравитации, чтобы уточнить этот процесс. Они выяснили, что плотность верхней мантии в регионе составляет около 3546 кг/м³, что превышает предыдущие оценки.

Наиболее слабая гравитация зафиксирована в районе шведского лена Вестерботтен, расположенного чуть ниже Полярного круга. Также отмечено, что суша в Скандинавии поднимается примерно на 1 см в год, что продолжает изменять гравитационное поле региона.

Полученные данные важны не только для понимания геодинамических процессов, но и для прогнозирования уровня моря и изучения природных катастроф. Аналогичные исследования проводятся в Северной Америке, где также наблюдается эффект поднятия суши после ледникового периода.

Ранее австралийские ученые изучили образцы астероида Бенну, доставленные на Землю в рамках миссии NASA OSIRIS-REx, и обнаружили в них следы древних химических процессов, происходивших в ранней Солнечной системе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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