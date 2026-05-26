Солнце "ударило" по Земле с обратной стороны: зафиксировано редкое и необъяснимое явление
Фото: pixabay
Ученые зафиксировали на Солнце редкое и необъяснимое явление, после которого на Земле начался радиационный шторм, сообщает Zakon.kz.
Об этом 26 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:
"Продолжаются мощные взрывы на обратной стороне Солнца. Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени (около 02:00 по времени Астаны). Судя по всему, источником взрыва стала группа пятен 4436, которая еще 10 дней назад находилась напротив Земли и не проявляла тогда значимых "признаков жизни". С данным событием предстоит разбираться, но на первый взгляд выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца".
Во всяком случае, как отметили ученые, в окрестностях планеты сейчас происходит радиационный шторм (умеренной силы).
"Достигнуты пороги выдачи предупреждений о потоках протонов высоких энергий. Начало роста числа частиц примерно совпало с моментом взрыва. Потоки частиц при движении к Земле прошли также через солнечный коронограф, снимавший взрыв: видны по росту числа ярких точек и полос на изображении ("эффект снега"). Мягко говоря, не вполне типичное явление, которое предстоит осмыслить".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
По словам ученых, можно было бы предположить, что взрыв был синхронизирован с каким-то иным событием на видимой стороне, но пока признаков такого события найти не удалось.
"Судя по всему, протоны, действительно, пришли к Земле, обогнув Солнце".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
По данным ученых, крупные пятна с обратной стороны уже двое суток как выходят на обращенную к Земле солнечную сторону, но пока "молчат". В общем, как добавили они, наблюдаем.
Жители Земли ощутят "негативное влияние" магнитной бури
18 мая 2026 года стало известно, что ученые встревожены гигантским образованием на Солнце.
