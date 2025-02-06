Крупная вспышка произошла на Солнце – Землю может накрыть
Фото: xras.ru
6 февраля 2025 года новая крупная вспышка, одна из самых мощных в текущем всплеске активности, была зарегистрирована средствами слежения за Солнцем, сообщает Zakon.kz.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, событие имеет класс M7.7, то есть не достигло порога X класса, хотя было к нему близко.
"В текущем февральском всплеске активности это второе по силе событие. Самой крупной пока является вспышка уровня M8.8, зарегистрированная 3 февраля. Вспышка произошла в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращенной к Земле. Активность Солнца начала расти примерно с первых чисел февраля. С 3 по 4 февраля на звезде за двое суток было зарегистрировано 40 вспышек", – сообщили ученые.
5 февраля число событий снизилось.
"Но были признаки, что речь идет скорее о переходе к накоплению энергии, чем к реальному исчерпанию вспышечных возможностей. Произошедшее крупное событие предварительно подтверждает этот сценарий, так что теперь требуется внимательно смотреть, что будет в ближайшие сутки", – отметили в лаборатории.
Там также считают, что так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Землю, то высока вероятность воздействия вспышки на планету.
3 февраля на Солнце зарегистрировали сразу шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего около 10 процентов мощности до высшего балла X.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript