Сразу шесть вспышек произошло на Солнце за несколько часов – ученые надеются на лучшее

На Солнце наблюдается самое значительное за последние четыре недели усиление активности, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), только за сегодня, 3 февраля, зарегистрировано шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего около 10 процентов мощности до высшего балла X.

"Индекс вспышечной активности составляет сейчас 8,7 по 10-балльной шкале. Судя по всему, рост активности носит глобальный характер, так как синхронное увеличение числа и мощности вспышек происходит на обратной, невидимой, стороне Солнца, откуда вчера был зарегистрирован крупный выброс плазмы. Еще один выброс произошел сегодня ночью. Активные центры вышли сегодня на центральный меридиан, то есть находятся теперь прямо напротив Земли в области максимального воздействия", – рассказали в лаборатории.

Эксперты отмечают, что теперь остается лишь надеяться, чтобы в ближайшие пару суток не было крупной X вспышки с выбросом.

"Математические вероятности такого сценария, к сожалению, находятся на достаточно высоком уровне", – говорят ученые.

В воскресенье, 2 февраля, эксперты зафиксировали на Солнце четыре вспышки предпоследнего класса.