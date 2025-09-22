Китай приступил к строительству крупнейшего высокоточного телескопа в горах

В Китае стартовало строительство нового телескопа на Цинхай-Тибетском плато. Новый проект, получивший название Xueshanmuchang представляет собой 15-метровый субмиллиметровый телескоп (XSMT), сообщает Zakon.kz.

Как передает CGTN, его установят в городе Делинха, провинция Цинхай на северо-западе Китая, на высоте 4 800 метров над уровнем моря. Руководит проектом Обсерватория Пурпурной горы в Нанкине (Purple Mountain Observatory, PMO) при Китайской академии наук. Завершение строительства планируется на 2027 год.

Фото: China Media Group

Телескоп с апертурой 15 метров предназначен для наблюдений в диапазоне высокочастотных субмиллиметровых волн, который лежит между дальним инфракрасным излучением и микроволновым. Субмиллиметровые волны имеют длину от 0,1 до одного миллиметра.

В этом диапазоне скрыты космические тайны, недоступные для наблюдений в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, такие как движение межзвездной пыли, распределение молекулярных газов, а также рождение и рост звезд.

В то время как традиционные оптические телескопы не могут проникнуть сквозь космическую пыль, объекты субмиллиметрового диапазона позволяют не только изучать законы формирования и эволюции галактик, но и отслеживать происхождение молекул, связанных с жизнью, играя ключевую роль в исследовании формирования звезд и планет.

Ранее сообщалось, что спутник на секретной китайской авиабазе обнаружил новый вариант малозаметного беспилотника.