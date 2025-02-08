Ученые обеспокоены находкой в Антарктиде

Британская антарктическая служба заявила о том, что впервые в снегах Антарктиды выявили частицы микропластика, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Daily Mail, частицы находились недалеко от научных баз.

"Причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него", – предполагает эколог-океанист Клара Манно.

Отмечается, что у экспертов данный факт вызвал беспокойство из-за возможного воздействия найденных частиц на окружающую среду, где никогда прежде ничего подобного не находили из-за строгих правил контроля над ввозимыми материалами.

"Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах", – предупредила соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс, отметив, что "на Земле нет по-настоящему нетронутого места".

Ранее ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна от льда.