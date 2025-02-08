Назван фрукт, который снижает риск шести видов рака

Международная группа ученых, включая специалистов из Университета Сваби (Пакистан), выяснила, что гранат и его производные – плоды, кожура, масло, экстракт и сок – могут снижать вероятность развития шести видов рака, сообщает Zakon.kz.

К ним относятся рак простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, легких и толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food Science & Nutrition (FSN).

По мнению исследователей, ключевую роль в противоопухолевых и противовоспалительных свойствах граната играют антиоксиданты. В частности, полифенолы, флавоноиды и танины помогают снижать воспаление, препятствуют образованию опухолевых клеток и замедляют их рост.

Кроме того, ученые отмечают, что регулярное употребление граната может снизить риск метастазирования – распространения рака на другие органы. Этот фрукт также богат клетчаткой, минералами и витаминами, но при этом содержит мало жира и калорий, что делает его полезным в борьбе с лишним весом, который является одним из факторов риска онкологических заболеваний.

Некоторые исследования указывают на то, что содержащиеся в гранате эллаготанины могут оказывать защитное действие против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Однако ученые предостерегают: гранат может влиять на эффективность некоторых лекарственных препаратов, в том числе от гипертонии, поэтому его употребление в лечебных целях должно быть согласовано с врачом.

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