#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.18
530.6
5.28
Наука и технологии

Назван фрукт, который снижает риск шести видов рака

Ученые назвали фрукт, который снижает риск шести видов рака, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 01:52 Фото: pixabay
Международная группа ученых, включая специалистов из Университета Сваби (Пакистан), выяснила, что гранат и его производные – плоды, кожура, масло, экстракт и сок – могут снижать вероятность развития шести видов рака, сообщает Zakon.kz.

К ним относятся рак простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, легких и толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food Science & Nutrition (FSN).

По мнению исследователей, ключевую роль в противоопухолевых и противовоспалительных свойствах граната играют антиоксиданты. В частности, полифенолы, флавоноиды и танины помогают снижать воспаление, препятствуют образованию опухолевых клеток и замедляют их рост.

Кроме того, ученые отмечают, что регулярное употребление граната может снизить риск метастазирования – распространения рака на другие органы. Этот фрукт также богат клетчаткой, минералами и витаминами, но при этом содержит мало жира и калорий, что делает его полезным в борьбе с лишним весом, который является одним из факторов риска онкологических заболеваний.

Некоторые исследования указывают на то, что содержащиеся в гранате эллаготанины могут оказывать защитное действие против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Однако ученые предостерегают: гранат может влиять на эффективность некоторых лекарственных препаратов, в том числе от гипертонии, поэтому его употребление в лечебных целях должно быть согласовано с врачом.

Ранее заместитель председателя правления по стратегическому развитию, науки и образовательной деятельности ННОЦ Оксана Шатковская на брифинге 8 февраля 2025 года рассказала, какова статистика выживаемости у тех, кто выезжает на лечение рака за рубеж. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые подтвердили потенциальную обитаемость обнаруженной суперземли
Наука и технологии
01:20, 09 февраля 2025
Ученые подтвердили потенциальную обитаемость обнаруженной суперземли
Ученые обеспокоены находкой в Антарктиде
Наука и технологии
09:19, 08 февраля 2025
Ученые обеспокоены находкой в Антарктиде
Ученые открыли новый метод борьбы с раком
Наука и технологии
19:30, 07 февраля 2025
Ученые открыли новый метод борьбы с раком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: