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Наука и технологии

Дыра на Солнце спровоцировала сильнейшую магнитную бурю на Земле

магнитные бури, Солнце, космос, астрономия, , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 16:42 Фото: wikimedia/NASA
Геомагнитная обстановка ухудшилась на Земле 9 марта 2025 года из-за корональной дыры на Солнце. По словам специалистов, магнитная буря пойдет на спад к понедельнику, сообщает Zakon.kz.

По информации российской Лаборатории солнечной астрономии, причиной ухудшения геомагнитной обстановки является корональная дыра на Солнце.

"На звезде присутствует сейчас три дыры, которые находятся на стадии разрушения, но пока сохраняют возможность влияния на Землю. В настоящий момент на Землю влияет меньшая из трех дыр, поэтому воздействие ожидается краткосрочным. Несколько часов назад уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь", – говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающего "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Вероятны также перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.

Стабилизация обстановки ожидается в понедельник, 10 марта 2025 года.

Ранее специалисты объяснили, так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят, и какие меры помогут не болеть во время природных изменений.

Андрей Дюсупов
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