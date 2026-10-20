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Наука и технологии

7 млн тонн в год: ученые нашли опасный источник в Антарктиде

Антарктида, лед, вода, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 04:28 Фото: pixabay
Колонии пингвинов в Антарктиде способствуют выбросу в атмосферу значительного количества метана – газа, оказывающего более сильное потепляющее воздействие, чем углекислый газ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stiripesurse.ro, исследователи из Института морских наук Андалусии (ICMAN) совместно со специалистами из Университета Гранады проанализировали выбросы метана, связанные с колониями антарктических пингвинов (Pygoscelis antarcticus).

Результаты исследования показывают, что скопления экскрементов этих птиц представляют собой важный источник метана. Согласно результатам, отходы жизнедеятельности пингвинов ежегодно выделяют около 490 тыс. тонн метана. Этот газ образуется в результате разложения органических веществ, накопившихся в прибрежных районах обитания птиц.

Специалисты объясняют, что именно очень большое количество птиц, живущих в одной колонии, способствует накоплению значительного количества органических отходов.

В некоторых районах эти колонии могут насчитывать десятки тысяч пингвинов, а разложение останков создает условия для образования концентрированных выбросов метана. Для проведения исследования ученые проанализировали две колонии антарктических пингвинов на острове Десепшен, расположенном в архипелаге Южные Шетландские острова.

В этих районах проводились измерения выбросов углерода, для чего исследовательские группы использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные оптическими датчиками.

Эти устройства позволили составить карту территорий, покрытых гуано – так называются скопления птичьего помета, а также оценить численность пингвинов в колониях. Собранные данные были использованы для оценки количества газов, образующихся в результате разложения органических отходов.

Если распространить эти оценки на все регионы Антарктиды, находящиеся под влиянием присутствия этих птиц, то объем метана может достичь примерно семи миллионов тонн в год.

Авторы исследования считают, что выбросы, образующиеся в результате разложения отходов в колониях пингвинов, следует включать в глобальные кадастры парниковых газов. В то же время они обращают внимание на необходимость дополнительных исследований влияния изменения климата на этот процесс.

Ранее мы писали о том, что в Антарктиде предлагают интересную работу в окружении пингвинов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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