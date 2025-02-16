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Наука и технологии

Действующих астролетчиков смогут предупреждать о скачках радиации в космосе – исследование

Летящие на Марс астронавты вовремя узнают о солнечном шторме , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 03:20 Фото: pixabay
Солнечная радиация в межпланетном пространстве – серьезная проблема для астропилотов. Полет на Марс длится долгие месяцы, поэтому ученые нашли способ оперативного оповещения экипажа о начале такого события, сообщает Zakon.kz.

На Международной космической станции медики "разрешают" космонавту провести на орбите в общей сложности около четырех лет за всю карьеру. Примерно на такие же показатели ориентируются их коллеги из NASA: не более 600 миллизивертов за все время, проведенное в космосе.

Превышение дозы может быть опасно для здоровья человека. Врачи не исключают риск острого лучевого синдрома, а также развитие раковых заболеваний, нарушение работы центральной нервной системы, снижение двигательных функций. Чтобы этого избежать у космонавтов должно быть в запасе хоть какое-то время, чтобы успеть снарядиться либо укрыться от солнечных вспышек.

Команда ученых из Германии, США и Китая рассказала в недавней статье, доступной на сервере препринтов Корнелльского университета (США), что сигналом к срочным действиям для экипажа должно быть сообщение о том, что уровень радиации – на 25% выше фонового. Оповестить о достижении этого уровня может такой прибор, как Radiation assessment detector (RAD) – детектор оценки радиации – на борту марсохода Curiosity.

Чем сильнее поток солнечных частиц, тем дольше он "собирается", то есть нарастает до пика и, соответственно, дает больше времени космонавтам на "подготовку к обороне". В таких случаях астронавты должны провести в убежище или в специальном костюме более трех или даже четырех суток.

Ранее сообщалось, что во внутреннем ядре Земли обнаружили изменения.

Аксинья Титова
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