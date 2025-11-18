В космос отправят кота и вязаного космонавта: зачем это нужно
Фото: pixabay
27 ноября на Международную космическую станцию (МКС) отправится экипаж в составе испытателей Сергея Кудь‑Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уильямса. Они возьмут в полет двух "пассажиров" – игрушечного кота и вязаного космонавта, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об индикаторах невесомости. Когда корабль выходит на орбиту, выключаются двигатели ракеты.
О том, что выход на орбиту завершился успехом, экипаж судит по индикаторам невесомости – они "начинают свободно парить в кабине".
Индикатор в виде кота – подарок от семьи одного из космонавтов. Вязаного космонавта создали ученики школы №1 в городе Гагарин.
Как отмечено в Telegram-канале "Роскосмоса", после полета в космос индикатор будет храниться в школьном музее.
Фото: Telegram/roscosmos_gk
Фото: Telegram/roscosmos_gk
Ранее мы рассказывали, что ученые нашли новый след жизни в Солнечной системе. По их словам, спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни.
