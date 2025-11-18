#АЭС в Казахстане
Мир

В космос отправят кота и вязаного космонавта: зачем это нужно

звездное небо, космос, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 17:21 Фото: pixabay
27 ноября на Международную космическую станцию (МКС) отправится экипаж в составе испытателей Сергея Кудь‑Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уильямса. Они возьмут в полет двух "пассажиров" – игрушечного кота и вязаного космонавта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об индикаторах невесомости. Когда корабль выходит на орбиту, выключаются двигатели ракеты.

О том, что выход на орбиту завершился успехом, экипаж судит по индикаторам невесомости – они "начинают свободно парить в кабине".

Индикатор в виде кота – подарок от семьи одного из космонавтов. Вязаного космонавта создали ученики школы №1 в городе Гагарин.

Как отмечено в Telegram-канале "Роскосмоса", после полета в космос индикатор будет храниться в школьном музее.

Фото: Telegram/roscosmos_gk

Фото: Telegram/roscosmos_gk

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 17:21
Космонавт нашел "сердце Земли" и показал его миру

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли новый след жизни в Солнечной системе. По их словам, спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
