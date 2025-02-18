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Наука и технологии

Редкий сверхтвердый алмаз разработали ученые Китая

сверхтвердый алмаз разработали в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 21:19 Фото: pixabay
Специалисты Цзилиньского университета и Университета Сунь Ятсена в Китае создали редкую форму алмаза — лонсдейлит (гексагональный алмаз), который ранее встречался только в метеоритах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature, лонсдейлит обладает гексагональной кристаллической решеткой. Это тип кристаллической решетки, в котором ячейка имеет форму прямой призмы с ромбом в основании, причем угол в ромбе равен 60 градусам. Такая структура придает алмазу исключительную твердость.

Отмечается, что методика синтеза включает в себя сжатие и нагрев графита при экстремально высоком давлении, что позволяет получить высококачественные гексагональные алмазы. Испытания показали, что такой метод также позволяет формировать кристаллы высокой чистоты.

Согласно данным издания, новые синтетические алмазы на 40% тверже природных и обладают уникальными физическими свойствами: термической стабильностью до 1100°C и высокой твердостью – 155 гигапаскалей (ГПа). Авторы исследования надеются, что их работа откроет новые возможности для промышленного производства качественных алмазов, которые можно будет использовать в строительстве, медицине и химической отрасли.

Ранее сообщалось, что японец после двух тысяч неудачных свиданий решил создать агентство для знакомств.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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