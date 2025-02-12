Японец после двух тысяч неудачных свиданий решил создать агентство для знакомств

44-летнему Йоши из префектуры Сидзуока потребовалось сходить на почти 2000 свиданий, чтобы встретить свою любовь. После многолетних попыток найти будущую супругу он решил создать свое агентство для знакомств и теперь помогает найти партнеров другим одиноким людям, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, мужчина часто сталкивался с отказом женщин из-за скромного дохода. На тот момент он зарабатывал 3,5 млн йен в год (более 11 млн тенге в год), в то время как среднестатистический доход мужчины в Японии был на уровне 5,5 млн йен (более 17 млн тенге). Кроме того, японец жил с родителями. При этом, как отмечает Йоши, он всегда объяснял, что это обусловлено близостью к его работе. До этого мужчина 15 лет жил один.

По словам японца, он болезненно переживал отказы и насмешки над уровнем своего благосостояния. К примеру, одна из девушек, согласившихся на свидание, пошутила, что даже ни разу не слышала о марке его машины. Другая отказала во встрече, когда узнала, что женщина на одной из фотографий Йоши на сайте знакомств – его мать.

"Продолжая встречаться с теми, кто все-таки соглашался увидеться со мной, я оттачивал свои навыки в общении, принятии решений и планировании свиданий. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше", – поделился мужчина.

Затем, пишет издание, на одном из таких свиданий Йоши познакомился с будущей женой. Ее впечатлили его трудолюбие и эмпатия. Пара год ходила на свидания перед тем, как Йоши сделал девушке предложение. После этого они поженились и родили ребенка, а Йоши решил давать консультации одиноким людям, которые хотели бы быстрее найти себе пару.

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