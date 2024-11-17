Когда Земля станет непригодной для жизни

Специалисты Бристольского университета установили, что через 250 млн лет все земные континенты сольются в единый суперконтинент, оставив лишь 8-16% поверхности для существования млекопитающих, сообщает Zakon.kz.

Ученые, пишет журнал Nature Geoscience, уже выбрали суперконтиненту название – Пангея Ультима.

По мнению исследователей, климат планеты претерпит значительные изменения, а объединение континентов создаст крайне сложные условия для существования млекопитающих, включая человека.

Согласно их выводам, в основном на Пангее Ультиме температура будет варьироваться в диапазоне 40-50 градусов Цельсия, но местами она будет достигать 70 градусов. Причина такой жары, считают эксперты, в том, что континенты сосредоточатся вдали от океанов. Кроме того, солнечная активность увеличится на 2,5%, что усилит "нагревание". Вулканическая активность также возрастет, что приведет к повышению уровня углекислого газа в атмосфере.

Также издание отмечает, что 8-16% поверхности Земли, на которой смогут жить млекопитающие, преимущественно будут прибрежными и полярными. Сухие и безжизненные пустыни с экстремальными температурами образуются во внутренних регионах.

Исследователи полагают, что человечество столкнется с необходимостью адаптироваться к новым условиям или искать новые места обитания за пределами нашей планеты.

Ранее американские астрономы из Университета Северной Аризоны нашли способ поиска долгопериодических комет (ДПК), представляющих потенциальную угрозу для нашей планеты.