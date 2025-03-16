Когда Земля станет непригодной для жизни: ученые назвали дату

Японские исследователи из Университета Тохо, совместно со специалистами NASA, провели математические расчеты и выяснили, что через один миллиард лет на Земле может наступить критическая нехватка кислорода, что приведет к гибели живых организмов, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, причина этого процесса связана с расширением Солнца, которое постепенно повысит температуру на планете и изменит состав атмосферы. Согласно их расчетам, это может произойти примерно в 1 000 002 021 году.

Однако, как отмечают специалисты, возможный технический прогресс в будущем может помочь изменить этот сценарий.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут увидеть необычные ракурсы Венеры: такое случается лишь раз в восемь лет.