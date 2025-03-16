#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
505.15
550.31
5.89
Наука и технологии

Когда Земля станет непригодной для жизни: ученые назвали дату

Земля, ученые, исследование, наука, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 23:12 Фото: pixabay
Японские исследователи из Университета Тохо, совместно со специалистами NASA, провели математические расчеты и выяснили, что через один миллиард лет на Земле может наступить критическая нехватка кислорода, что приведет к гибели живых организмов, сообщает Zakon.kz.

По мнению ученых, причина этого процесса связана с расширением Солнца, которое постепенно повысит температуру на планете и изменит состав атмосферы. Согласно их расчетам, это может произойти примерно в 1 000 002 021 году.

Однако, как отмечают специалисты, возможный технический прогресс в будущем может помочь изменить этот сценарий.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут увидеть необычные ракурсы Венеры: такое случается лишь раз в восемь лет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанцы смогут увидеть необычные ракурсы Венеры: такое случается лишь раз в восемь лет
Наука и технологии
16:59, Сегодня
Казахстанцы смогут увидеть необычные ракурсы Венеры: такое случается лишь раз в восемь лет
Раскрыто происхождение двери в Антарктиде, которую обнаружили на картах Google
Наука и технологии
15:06, Сегодня
Раскрыто происхождение двери в Антарктиде, которую обнаружили на картах Google
Кадры успешной стыковки Crew Dragon и МКС показали в NASA
Наука и технологии
11:20, Сегодня
Кадры успешной стыковки Crew Dragon и МКС показали в NASA
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: