Когда Земля станет непригодной для жизни: ученые назвали дату
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Японские исследователи из Университета Тохо, совместно со специалистами NASA, провели математические расчеты и выяснили, что через один миллиард лет на Земле может наступить критическая нехватка кислорода, что приведет к гибели живых организмов, сообщает Zakon.kz.
По мнению ученых, причина этого процесса связана с расширением Солнца, которое постепенно повысит температуру на планете и изменит состав атмосферы. Согласно их расчетам, это может произойти примерно в 1 000 002 021 году.
Однако, как отмечают специалисты, возможный технический прогресс в будущем может помочь изменить этот сценарий.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут увидеть необычные ракурсы Венеры: такое случается лишь раз в восемь лет.
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