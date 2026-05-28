Ученые объяснили, как сон может влиять на развитие деменции

Специалисты из Университета Рочестера предположили, что хронический стресс, депрессия, болезни сердца и возрастные изменения могут повышать риск деменции через общий механизм – нарушение работы системы очистки мозга во время сна, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей, многие факторы риска деменции могут быть связаны с глимфатической системой – сетью каналов, по которым в мозге циркулирует спинномозговая жидкость. Считается, что именно она помогает выводить продукты обмена и потенциально вредные белки, связанные с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, сообщает журнал Science.

"Сон – это активный процесс, а не просто отдых. Во время глубокой фазы сна в мозге меняются уровни веществ, регулирующих настроение, внимание и биологические ритмы. Предполагается, что эти процессы помогают сосудам ритмично сокращаться и улучшать циркуляцию жидкости, способствуя очищению мозга", – заявила нейробиолог Рочестера Майкен Недергаард.

Если сон нарушается из-за стресса, заболеваний или старения, работа этой системы может ухудшаться, а вредные вещества – накапливаться.

Стоит отметить, что пока речь идет лишь о гипотезе. Прямая связь между нарушением сна и деменцией окончательно не доказана, а результаты исследований иногда противоречат друг другу. Тем не менее специалисты считают, что изучение сна может помочь лучше понять механизмы развития деменции и других заболеваний мозга.

