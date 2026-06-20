#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Синоптики предупреждают о резком повышении температуры этим летом

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 07:38 Фото: pixabay
Американские климатологи предупреждают, что летом 2026 года средняя температура на планете может оказаться почти на 1,9°C выше доиндустриального уровня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Inside Climate News, одновременно с этим концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордных значений, а это усиливает опасения по поводу ускоряющегося глобального потепления.

По данным некоммерческой организации Climate Central, именно деятельность человека, прежде всего сжигание ископаемого топлива, стала главной причиной стремительного роста температур в последние годы.

Также потепление способствует более частым и опасным волнам жары, усиливает штормы и повышает риск масштабных лесных пожаров.

Бывший климатолог NASA Джеймс Хансен также предупредил о возможном резком скачке температуры. По его мнению, многие специалисты недооценивают чувствительность климатической системы Земли к парниковым газам. Хансен считает, что 2026 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Дополнительное подтверждение тревожной тенденции представили и ученые европейской службы мониторинга климата Copernicus. Согласно опубликованным данным, климатическая система Земли накапливает тепло быстрее, чем когда-либо за весь период наблюдений.

Авторы международного исследования, подготовленного 70 учеными из 17 стран, пришли к выводу, что почти все потепление за последнее десятилетие связано именно с человеческой деятельностью.

Одним из ключевых показателей они называют энергетический дисбаланс Земли – разницу между количеством энергии, поступающей от Солнца, и энергией, которую планета излучает обратно в космос.

Ранее сообщалось, что одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
смог в Алматы
07:54, 16 февраля 2024
Синоптики предупреждают: в трех городах страны ожидается повышенное загрязнение воздуха
смог, телебашня
09:02, 20 сентября 2025
Синоптики предупреждают жителей пяти городов
Глобальное потепление: какие части мира окажутся непригодными для жизни
01:54, 23 февраля 2025
Глобальное потепление: какие части мира окажутся непригодными для жизни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
07:43, Сегодня
Райан Гарсия обратился к Топурии: Гордыня предшествует падению
Стэн Вавринка
07:22, Сегодня
Чемпион трёх турниров "Большого шлема" Вавринка назвал лучшего теннисиста в истории
Джастин Гейджи
06:50, Сегодня
Адесанья: Победитель реванша Макгрегор – Холлоуэй должен стать соперником Гейджи
Александр Бублик
06:24, Сегодня
Александр Бублик заявился на турнир в Гштааде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: