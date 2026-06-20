Синоптики предупреждают о резком повышении температуры этим летом

Американские климатологи предупреждают, что летом 2026 года средняя температура на планете может оказаться почти на 1,9°C выше доиндустриального уровня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Inside Climate News, одновременно с этим концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордных значений, а это усиливает опасения по поводу ускоряющегося глобального потепления.

По данным некоммерческой организации Climate Central , именно деятельность человека, прежде всего сжигание ископаемого топлива, стала главной причиной стремительного роста температур в последние годы.

Также потепление способствует более частым и опасным волнам жары, усиливает штормы и повышает риск масштабных лесных пожаров.

Бывший климатолог NASA Джеймс Хансен также предупредил о возможном резком скачке температуры. По его мнению, многие специалисты недооценивают чувствительность климатической системы Земли к парниковым газам. Хансен считает, что 2026 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Дополнительное подтверждение тревожной тенденции представили и ученые европейской службы мониторинга климата Copernicus. Согласно опубликованным данным, климатическая система Земли накапливает тепло быстрее, чем когда-либо за весь период наблюдений.

Авторы международного исследования, подготовленного 70 учеными из 17 стран, пришли к выводу, что почти все потепление за последнее десятилетие связано именно с человеческой деятельностью.

Одним из ключевых показателей они называют энергетический дисбаланс Земли – разницу между количеством энергии, поступающей от Солнца, и энергией, которую планета излучает обратно в космос.

Ранее сообщалось, что одна из стран мира неожиданно сместилась на карте после мощного землетрясения.