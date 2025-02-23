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Наука и технологии

Мощная вспышка произошла на Солнце

вспышка произошла на солнце, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 16:14 Фото: pixabay
23 февраля на солнце произошла сильная вспышка класса М (предпоследнего по мощности), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"23 февраля в 07:13 (по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты", – рассказали в институте ТАСС.

Вспышки класса М – средние среди крупных. На дневной стороне Земли они способны вызывать небольшие или умеренные радиопомехи, и некоторые из таких вспышек могут привести к солнечному радиационному шторму. Кроме того, они порой сопровождаются выбросами корональной массы звезды, из-за чего возникает геомагнитная буря, во время которой жители средних широт с высокой долей вероятности могут увидеть северное сияние.

Ранее сообщалось, что на Солнце в воскресенье зафиксировали четыре мощные вспышки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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