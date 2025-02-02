На Солнце в воскресенье зафиксировали четыре мощные вспышки

2 февраля эксперты зафиксировали на Солнце четыре вспышки предпоследнего класса мощности М, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Самая мощная за день вспышка была зафиксирована в 17:04 мск. "2 февраля в 19:04 по времени Астаны в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N20E03) зарегистрирована вспышка M5.1 продолжительностью 10 минут", – рассказали в ИПГ.

Кроме того, произошло еще три вспышки – М1.4, М1.2 и М2.7.

Отмечается, что основным источником активности являются крупные группы пятен, наблюдаемые сейчас в северном полушарии Солнце, отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.





"Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури", – отмечает издание.

Ранее астрономы нашли суперземлю с шансом на жизнь недалеко от Солнечной системы.

