Защищает ли шапочка из фольги от магнитных бурь

Ученые развеяли миф о защите от магнитных бурь с помощью шапочек из фольги, сообщает Zakon.kz.

Журналисты НТВ обратились к специалистам с вопросом, способна ли шапочка из фольги защитить от негативного воздействия магнитных бурь. Ответ оказался негативным – ученые объяснили, что этот метод бессмыслен с научной точки зрения.

Эксперт Института космических исследований РАН Сергей Богачев пояснил, что фольга, как и любой металл, действительно может экранировать электромагнитные волны – например, радиоволны или излучение от мобильных телефонов. Однако магнитные поля не поддаются экранированию металлами, поэтому такой головной убор не способен защитить от их влияния.

Несмотря на научные объяснения, некоторые блогеры, такие как американка Дениз Драйден, утверждают, что магнитные бури негативно сказываются на здоровье и предлагают альтернативные методы защиты – отдых, медитацию и "заземление", подразумевающее хождение босиком по земле.

В то же время, изобретатель Евгений Родимин продолжает настаивать на эффективности фольгированных шапочек, заявляя, что они защищают не только от геомагнитных бурь, но и от излучения бытовых приборов. Однако научный журналист и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев опроверг его доводы, отметив, что они не имеют научного обоснования и связаны с эзотерическими представлениями.

Интересное решение для борьбы с головными болями, которые некоторые связывают с магнитными бурями, предложила невролог Загидат Коновалова. Она считает, что инъекции ботокса могут помочь в таких случаях. Этот метод, изначально применявшийся в лечении косоглазия, а затем в эстетической медицине, показывает перспективные результаты в лечении мигрени. Однако его долгосрочные последствия требуют дальнейшего изучения.

Ранее сообщалось, что мощная вспышка произошла на Солнце.

