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Общество

Пик магнитных бурь: обновлен прогноз

Пик магнитных бурь: обновлен прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 09:48 Фото: unsplash
Ученые обновили прогноз пика магнитных бурь, которые накроют Землю, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля 2025 года стало известно с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Пик магнитных бурь смещен с понедельника на вторник. В остальном все в силе. Бури ожидаются от слабых до средних", – говорится в информации.

Фото: xras.ru

Ранее о том, что вечером 22 апреля 2025 года Землю вновь накроют магнитные бури, рассказал синоптик Михаил Леус. По оценкам специалистов, их мощность составит по шкале уровней от G1 до G2.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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