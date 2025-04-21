Пик магнитных бурь: обновлен прогноз

Ученые обновили прогноз пика магнитных бурь, которые накроют Землю, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля 2025 года стало известно с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Пик магнитных бурь смещен с понедельника на вторник. В остальном все в силе. Бури ожидаются от слабых до средних", – говорится в информации.

Фото: xras.ru

Ранее о том, что вечером 22 апреля 2025 года Землю вновь накроют магнитные бури, рассказал синоптик Михаил Леус. По оценкам специалистов, их мощность составит по шкале уровней от G1 до G2.